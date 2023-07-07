Волонтеры АНО "АСИРИС" отреставрируют пять исторических домов в Арзамасе Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Волонтеры АНО "АСИРИС" отреставрируют пять исторических домов в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, отремонтированы будут дома на улице Карла Маркса: №№ 44, 44а, 46, 47 и 52. Здания, построенные в середине и конце XIX века, сегодня используются как многоквартирные жилые дома.

В минувшие выходные 16 волонтеров грунтовали и красили три исторических дома.

На домах будут восстановлены элементы декора, установлены отливы для цоколей, покрашены фасады. По необходимости будут проведены обшивка фасадов новыми досками, демонтаж проводов с фасадов и установка новых водосточных желобов.

Ранее сообщалось, что АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца.

Также напомним, что концепции фасадов и колористических решений разработают для исторических домов в Семенове.