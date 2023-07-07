Уже 80 лифтов заменили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже 80 лифтов заменили в Нижегородской области, сейчас проводятся комиссионные приемки. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно информации, в настоящее время идут работы по замене еще около 300 лифтов, из них в Нижнем Новгороде 282, Дзержинске - 14, Кстове -4.

В третьем квартале 2023 года планируется начать замену лифтов в Московском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.

Напомним, пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ был презентован в декабре 2022 года. В феврале этого года губернатор Глеб Никитин анонсировал, что в Нижегородской области произведут замену около 2,4 тысяч старых лифтов до 2025 года. В этом году планируется заменить 905 лифтов, установленных более 25 лет назад, а в 2024-м - порядка 1500. На это выделено более 8,5 млрд рублей

Первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде в начале июня.

Перечень домов, где в 2023 году заменят лифты, размещён на сайте Фонда капитального ремонта.