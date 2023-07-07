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Общество

Африканскую чуму выявили в туше дикого кабана в Воскресенском районе

11 июля 2023 15:58  [110] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Африканскую чуму выявили в туше дикого кабана в Воскресенском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, болезнь была выявлена 10 июля.

Сегодня в Воскресенском районе был установлен карантин по африканской чуме свиней.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС и предотвращения распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

Напомним, это уже второй выявленный случай АЧС в Нижегородской области. В конце мая инфекцию обнаружили в Шарангском районе.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. В связи с этим следует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.

Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.

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Теги:
АЧС Воскресенский район
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