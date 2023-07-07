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Политика

ФРП Нижегородской области и Московский фонд поддержки промышленности заключили соглашение о сотрудничестве

11 июля 2023 18:32  [101] Политика

Фото: Александр Воложанин

Фонд развития промышленности (ФРП) Нижегородской области и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках выставки "Иннопром-2023" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, стороны будут развивать кооперацию нижегородских и московский предприятий, а также вести совместную работу фондов по поддержке промышленности.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что соглашение также позволит обмениваться опытом финансовой поддержки регионального бизнеса, а столичным компаниям удастся успешнее локализовать производство в регионе.

Как рассказал директор нижегородского ФРП Илья Тихонов, всего за время работы Фонд поддержал 105 заявок на 22 миллиарда рублей. Инвестиции в экономику региона по этим проектам составят более 48 миллиардов рублей, а объем будущих налоговых отчислений - более 18 миллиардов, будет создано 2280 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ признал Нижегородскую область лучшей по господдержке промышленности.

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Теги:
Промышленность Сотрудничество
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