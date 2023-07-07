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Двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года двое нижегородцев вступили в сговор и из корыстных побуждений организовали незаконное пребывание в России иностранного гражданина.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 322.1 ч. 2 п. "а" УК РФ (организация незаконной миграции).
Ранее сообщалось, что организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области.
Также напомним, что более 20 нелегальных мигрантов выявили на стройке трассы М-12 в Нижегородской области.
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