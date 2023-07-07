Двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года двое нижегородцев вступили в сговор и из корыстных побуждений организовали незаконное пребывание в России иностранного гражданина.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 322.1 ч. 2 п. "а" УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее сообщалось, что организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области.

Также напомним, что более 20 нелегальных мигрантов выявили на стройке трассы М-12 в Нижегородской области.