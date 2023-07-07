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Общество

Автобус А-90 остается самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде

12 июля 2023 10:51  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о наиболее популярных маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода в июне.

Так, среди автобусов в топе по количеству поездок по-прежнему оставались маршруты А-90, Т-45, А-48, Т-87 и Т-81. Автобусом А-90 "ЗКПД-4 - Академическая" за месяц пассажиры воспользовались 688 тысяч раз.

Среди трамваев в июне самыми популярными стали стали маршруты № 417, 6, 3, 8 и 21. Трамваем №417 пассажиры воспользовались более 280 тысяч раз.

За первый месяц лета на троллейбусе №14 было зафиксировано более 205 тысяч поездок, что позволило стать ему самым популярным маршрутом. В пятерку лидеров также вошли троллейбусы №№ 13, 10, 31 и 4. 

Отметим, что в мае самым популярным троллейбусом стал маршрут №31. Тогда на нем было совершено более 260 тысяч поездок.

Ранее сообщалось, что более 400 безбилетников выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне.

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Теги:
Общественный транспорт
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