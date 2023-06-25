Более 400 безбилетников выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о количестве безбилетников в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне.

Согласно информации, с 1 июня контролеры проверили 2 221 транспортное средство на предмет наличия "зайцев".

По итогам проверок к оплате понудили 416 безбилетников.

Кроме того, было выявлено 12 случаев оплаты проезда чужими транспортными картами.

Ранее в "Центре развития транспортных систем" рассказали, на каких маршрутах контролеры выявили наименьшее и наибольшее число "зайцев".

Также ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в мае.