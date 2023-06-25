Более 400 безбилетников выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о количестве безбилетников в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне.
Согласно информации, с 1 июня контролеры проверили 2 221 транспортное средство на предмет наличия "зайцев".
По итогам проверок к оплате понудили 416 безбилетников.
Кроме того, было выявлено 12 случаев оплаты проезда чужими транспортными картами.
Ранее в "Центре развития транспортных систем" рассказали, на каких маршрутах контролеры выявили наименьшее и наибольшее число "зайцев".
Также ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в мае.
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