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Общество

Нижегородские мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали фиксировать выезд на встречную полосу

12 июля 2023 11:04  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали фиксировать выезд на встречную полосу. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, комплексы начали фиксировать выезд на "встречку" с июня.

Также они выявляют превышение скоростного режима, правил парковки и другие нарушения.

Сейчас мобильные комплексы работают на семи участках дорог Нижегородской области, в том числе, на участках трасс М-7 "Волга" и Р-158 "Нижний Новгород-Саратов".

Ранее сообщалось, что часть нижегородских мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД начала работать ночью.

Также напомним, что в конце июня в Нижегородской области запустили седьмой мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД.

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Теги:
ПДД Транспорт
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