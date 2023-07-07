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Общество

Круглогодичные курорты на побережьях пяти морей планируется создать в России

12 июля 2023 14:58  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Круглогодичные курорты на побережьях пяти морей планируется создать в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, к 2030 году в России должны быть созданы круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. 

Планируется, что такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Там будет создано не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым ("Золотые пески России" и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград ("Русская Балтика"), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).

Так, в Хасанском районе планируется возвести гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Общая площадь – более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей. 

Проект "Русская Балтика" предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного городского округа. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

На берегу Азовского моря в Запорожской области планируется создать курорт "Приморск" - бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами и ландшафтным парком на берегу Азовского моря. 

Ранее сообщалось, что курортный сбор появится в Санкт-Петербурге с 2024 года.

Также напомним, что Нижегородской области выделят федеральное финансирование на создание некапитальных туристических объектов.

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Теги:
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