Курортный сбор появится в Санкт-Петербурге с 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года, его размер составит 100 рублей на одного человека за сутки фактического проживания в отеле или гостинице - начиная со второго дня заезда.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены на благоустройство, развитие туристической отрасли и создание комфортных условий для гостей города.

При этом от сбора будут освобождены 20 льготных категорий. Среди них - приезжие сотрудники питерских компаний, многодетные семьи, ветераны боевых действий и т.д.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Кроме того, Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.