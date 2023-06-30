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Общество

Курортный сбор появится в Санкт-Петербурге с 2024 года

04 июля 2023 15:32  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года, его размер составит 100 рублей на одного человека за сутки фактического проживания в отеле или гостинице - начиная со второго дня заезда.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены на благоустройство, развитие туристической отрасли и создание комфортных условий для гостей города.

При этом от сбора будут освобождены 20 льготных категорий. Среди них - приезжие сотрудники питерских компаний, многодетные семьи, ветераны боевых действий и т.д.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Кроме того, Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Напомним, что в преддверии открытия летнего сезона Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород впервые организовали совместную презентацию своих новых туристических предложений.

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Теги:
Путешествия Туризм
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