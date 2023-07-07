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Общество

Более 50 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода после продолжительных ливней

12 июля 2023 16:24  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 50 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода после продолжительных ливней. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин, отметив, что эти цифры будут расти, так как работы еще продолжаются.

Согласно информации, сейчас откачка воды проходит в частном секторе и дворах. Работы ведет спецтехника подрядных организаций, Нижегородского водоканала и "Теплоэнерго".

Отмечается, что подтопления на центральных магистральных улицах практически ликвидированы.

В усиленном режиме работы идут в микрорайоне Сортировочный, на улицах Бригадной, Айвазовского и других.

Также коммунальщики проводят промывки дорог и уборку упавших деревьев.

Напомним, за двое суток во многих районах выпала месячная норма осадков от 65 до 90 мм, а местами даже более 100 мм. В Заречной части Нижнего Новгорода был побит рекорд XXI века, установленный ещё в середине июля 2004 года: днём 10 июля зарегистрировано почти 120% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в Нижегородской области полностью восстановлено после непогоды.

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Теги:
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