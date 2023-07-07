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Электроснабжение в Нижегородской области полностью восстановлено после непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго".
Согласно информации, в восстановительных работах было задействовано более 270 человек и 106 единиц спецтехники.
В компании отметили, что энергетики были заранее готовы к непогоде и незамедлительно приступили к устранению технологических нарушений. Работал оперативный Штаб.
Сейчас продолжается обработка точечных заявок нижегородцев.
Напомним, по состоянию на 10 июля, менее тысячи человек оставались без электричества в Нижегородской области.
С улиц Нижнего Новгорода за двое суток было откачено 35 тысяч кубометров воды. В Нижегородской области было подтоплено несколько больниц и образовательных учреждений.
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