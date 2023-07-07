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Общество

Электроснабжение в Нижегородской области полностью восстановлено после непогоды

12 июля 2023 13:22  [94] Общество

Фото: Нижновэнерго, архив

Электроснабжение в Нижегородской области полностью восстановлено после непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго".

Согласно информации, в восстановительных работах было задействовано более 270 человек и 106 единиц спецтехники.

В компании отметили, что энергетики были заранее готовы к непогоде и незамедлительно приступили к устранению технологических нарушений. Работал оперативный Штаб.

Сейчас продолжается обработка точечных заявок нижегородцев.

Напомним, по состоянию на 10 июля, менее тысячи человек оставались без электричества в Нижегородской области.

С улиц Нижнего Новгорода за двое суток было откачено 35 тысяч кубометров воды. В Нижегородской области было подтоплено несколько больниц и образовательных учреждений.

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Теги:
Электроэнергия
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