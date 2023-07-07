Первые нижегородские специалисты стали официальными операторами БПЛА Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области на базе учебно-методического центра по ГОЧС им. Чуйкова прошли обучение первые специалисты в области БПЛА.

Выпускниками Регионального ресурсного центра подготовки операторов беспилотников стали 10 человек: семеро - из аварийно-спасательного отряда Нижегородской области и трое - из ПСО "Волонтёр".

Как сообщили в пресс-службе облправительства, программа подготовки операторов БПЛА была создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Он подчеркнул, что данная техника находит всё большее применение в самых разных отраслях - и это вызывает рост потребности в профильных специалистах.

"Важно, что сейчас мы начинаем эту работу в Нижегородской области. У нас есть всё необходимое не только для эксплуатации беспилотников, но и для разработки новых технических решений", - отметил Глеб Никитин.

В Центре им. Чуйкова для подготовки операторов БПЛА был оборудован специализированный класс. Сотрудники предварительно сами прошли основательную подготовку - как теоретическую, как и практическую - в военно-научном центре Тульской области, подразделении МЧС ЛНР, на полигоне Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин рассказал, что один оператор БПЛА заменит при прочёсывании труднодоступной территории около 200 волонтёров.

"Таким образом, например, можно не просто найти пропавшего человека, но и вывести его, скажем, из леса. Но эффективность работы дрона напрямую зависит от опыта пилота. Поэтому такие курсы необходимы", - подчеркнул он

Как добавили в пресс-службе правительства, в планах на 2023-24 годы обучить в Учебно-методическом центре более 160 человек. Так, например, уже в сентябре стартует обучение для обучение группы сотрудников Минлесхоза Нижегородской области.

Ранее сообщалось, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Втечение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.