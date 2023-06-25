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Общество

Стратегию развития беспилотной авиации утвердили в России

28 июня 2023 19:15  [97] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно документу, в течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Как рассказали в правительстве, отрасль будет основываться на уже имеющемся опыте использования беспилотных авиасистем. Так, например, БПЛА применяются для инспекции состояния энергосетей, при проведении геодезических изысканий, при экологическом контроле, что значительно увеличило эффективность проведения данных работ.

"Параллельно с разработкой стратегии [...] правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем", — рассказал первый зампред Андрей Белоусов.

Нацпроект станет основным механизмом реализации стратегии, прокомментировали в Кабмине.

Напомним, Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем появится в Нижнем Новгороде. Он будет выполнять задачи государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем и развитие рынка беспилотной авиации в России.

Ранее сообщалось, что беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России. Но при этом, запуск беспилотников запрещён в Нижегородской области с 31 октября 2022 года.

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Теги:
Нацпроект Правительство РФ Технологии
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