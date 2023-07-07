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Общество

Более 1,1 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за 6 месяцев 2023 года

12 июля 2023 17:18  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 1,1 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за 6 месяцев 2023 года, что на 25% больше показателей I полугодия 2022 года. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Согласно информации, рост показателей отмечается как по многоквартирному, так и по индивидуальному жилью.

Так, по итогам первого полугодия 2023 года в регионе введено 352,7 тыс. кв. м. многоквартирного жилья, что на 41,3% больше показателей за аналогичный период 2022 года. Объем ввода индивидуального жилья составил 748,3 тыс. кв. м, что на 18,5% больше показателей прошлого года.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года более 2,9 тыс. нижегородцев смогут улучшить свои жилищные условия.

Также напомним, что Нижегородская область заняла 47 место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья в 2022 году.

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Теги:
Жилье Строительство
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