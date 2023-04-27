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Общество

Нижегородская область заняла 47 место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья в 2022 году

02 мая 2023 10:49  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по вводу в эксплуатацию жилья в 2022 году.

Отмечается, что в целом по России объем ввода жилья вырос на 11% и составил 102,7 млн кв. м. В рейтинге лидирует Ленинградская область, где было введено 1,961 кв. м жилья на человека.

В Нижегородской области в 2022 году в эксплуатацию ввели 0,552 кв. м жилых помещений на одного жителя региона, а всего было построено более 1,7 млн кв. м жилья, что на 7% больше показателей 2021 года.

На одного нижегородца приходится 29,9 кв. м жилья, что больше среднероссийских показателей (28,2 кв. м).

Ранее сообщалось, что объем жилищного строительства в Нижегородской области за январь-март составил почти 677 тыс. кв. метров.

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Теги:
Жилье Строительство
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