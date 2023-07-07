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Бизнес

Российско-белорусское станкостроительное предприятие будет создано в Нижнем Новгороде

12 июля 2023 18:15  [105] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Руководитель нижегородского завода "Велам-Рус" Алексей Смирнов и директор белорусского ОАО "Станкозавод "Красный борец" Виталий Крутько в ходе выставки "Иннопром-2023" подписали соглашения о намерениях по созданию совместного станкостроительного предприятия в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в столице Приволжья планируется открыть предприятие по сборке круглошлифовальных, плоскошлифовальных станков и иного оборудования, которое сейчас производится в городе Орша Республики Беларусь.

В ближайшее время представители "Станкозавода "Красный борец" приедут в Нижний Новгород для проработки реализации проекта.

Предварительная договоренность о создании совместного станкостроительного предприятия была достигнута в ходе бизнес-миссии в Республику Беларусь, организованной министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в начале июня.

Напомним, в декабре 2022 года российско-белорусское производство трамваев "МиНиН" открыли в Нижегородской области.

Также в феврале 2023 года во время визита делегации Республики Беларусь в Нижегородской области объем заключенных соглашений превысил 1 млрд рублей.

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Теги:
Производство Промышленность
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