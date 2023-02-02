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Бизнес

Объем соглашений, заключенных во время визита делегации Республики Беларусь в Нижегородской области, превысил 1 млрд рублей

02 февраля 2023 18:59  [132] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Объем соглашений, заключенных во время визита делегации Республики Беларусь в Нижегородской области, превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, нижегородские предприниматели провели около 500 встреч с белорусскими коллегами.

Также в рамках совместного бизнес-форума, обсуждались вопросы работы в особых экономических зонах, реализации инновационных проектов, развития сферы АПК. 

В мероприятиях, прошедших в рамках визита, приняли участие представители около 160 компаний.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко отметил, что между республикой и Нижегородской областью налажены тесные и продуктивные взаимоотношения, но при этом потенциал для их развития остается большим.

Гендиректор Минского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты Сергей Набешко добавил, что у сторон аналогичная отраслевая специфика развития, что помогает в вопросах кооперации и импортозамещения.

Ранее сообщалось, что нижегородский и белорусский производители тканей подписали меморандум о сотрудничестве.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
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