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Сквер у Центра детского творчества на улице Коминтерна благоустроили в Нижнем Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, здесь были установлены сцена, детская площадка и спортивный комплекс.
Также были приведены в порядок дорожки, система освещения, поставлены новые ласточки и урны.
Кроме того, установленный в сквере "Паровоз СУ 251-32" был полностью отремонтирован и окрашен.
Ранее сообщалось, что благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока.
Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.
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