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Общество

Сквер у Центра детского творчества на улице Коминтерна благоустроили в Нижнем Новгороде

13 июля 2023 12:25  [76] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Сквер у Центра детского творчества на улице Коминтерна благоустроили в Нижнем Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, здесь были установлены сцена, детская площадка и спортивный комплекс.

Также были приведены в порядок дорожки, система освещения, поставлены новые ласточки и урны.

Кроме того, установленный в сквере "Паровоз СУ 251-32" был полностью отремонтирован и окрашен.

Ранее сообщалось, что благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока.

Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.

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Теги:
Благоустройство
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