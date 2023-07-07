Сквер у Центра детского творчества на улице Коминтерна благоустроили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Сквер у Центра детского творчества на улице Коминтерна благоустроили в Нижнем Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, здесь были установлены сцена, детская площадка и спортивный комплекс.

Также были приведены в порядок дорожки, система освещения, поставлены новые ласточки и урны.

Кроме того, установленный в сквере "Паровоз СУ 251-32" был полностью отремонтирован и окрашен.

Ранее сообщалось, что благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока.

Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.