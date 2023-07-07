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Общество

Разрешения на добычу болотно-луговой дичи начали выдавать в Нижегородской области

13 июля 2023 13:21  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Разрешения на добычу болотно-луговой дичи начали выдавать в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, получить разрешение можно в Минлесхозе с 13 июля.

Сезон охоты на болотно-луговую дичь установлен в период с 25 июля по 30 ноября, на бортовую дичь - с 5 августа по 28 февраля, на полевую дичь и вальдшнепа - с 5 августа по 30 ноября, на водоплавающую дичь – с 19 августа по 30 ноября.

Со списком разрешенных для добычи видом можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников. При себе необходимо иметь документы, обязательные для осуществления охоты.

По вопросам выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно обращаться в Минлесхоз Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина д. 2, каб. 63 или по тел. 8(831) 434-32-88, а также в территориальные подразделения Минлесхоза.

Ранее сообщалось, что сотрудника Минлесхоза Нижегородской области задержали за незаконную добычу медведя.

Также напомним, что охоту на чаек разрешили в Нижегородской области для борьбы с птичьим гриппом.

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Теги:
Охота
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