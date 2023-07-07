Нижегородцев приглашают к участию во II Всероссийском конкурсе "Лучший дом. Лучший двор" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" запустила второй Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор". В этом году по сравнению с первым конкурсом изменился перечень номинаций и технология проведения.

На встрече с представителями областного министерства энергетики и ЖКХ, домоуправляющих компаний, ТСЖ и ТОСов депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева рассказала о задачах конкурса, номинациях, форме и содержании заявок на участие.

"В этом году не проводится региональный этап конкурса, и все заявки подаются непосредственно на сайт организаторов moydom.er.ru. Сделать это может председатель МКД или ТСЖ, управляющая компания, а также любой житель многоквартирного дома. После проверки на соответствие условиям конкурса заявки выставляются на сайт для оценки "народными экспертами". Сначала на сайте за участников голосуют жители страны, это так называемое "народное" голосование. И уже из получивших наибольший рейтинг в голосовании, федеральное жюри выберет победителей в четырех номинациях", - пояснила Оксана Дектерева.

Заявки от граждан и юридических лиц принимаются до 10 октября. Оценивать их будут по актуальности решения проблем или задач, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.

В этом году в конкурсе четыре номинации:

- "Лучший двор" (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию).

- "Самый дружный дом" (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей).

- "Лучший подъезд" (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)

- "Самый энергоэффективный дом" (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

"Народное" голосование на сайте moydom.er.ru. продлится до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре, жюри конкурса определит 5 победителей в каждой номинации, все они получат ценные призы.

Оксана Дектерева пригласила нижегородцев принять участие в конкурсе и "народном" голосовании.

"В прошлом году нижегородцы проявили высокий интерес к конкурсу и показали достойный результат. А дом №15 по улице Чаадаева в Нижнем Новгороде стал победителем на федеральном уровне в номинации "Лучший двор". Приглашаем и в этом году собственников МКД, управляющие организации поучаствовать в конкурсе. А жителей Нижегородской области дружно поддерживать наших участников голосованием на сайте. К слову, федеральное жюри также будет оценивать активность регионов по количеству присланных заявок и проголосовавших. Желаю всем участникам удачи и победы!" - сказала она.

С положением и условиями проведениями конкурса, номинациями, формой подачи заявок можно ознакомиться на сайте конкурса moydom.er.ru.

Напомним, конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации партийного проекта "Жители МКД" при содействии партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда". Основные задачи конкурса – выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

В 2022 году на конкурс поступило более пяти тысяч заявок из 82 регионов страны.

Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".

Повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".