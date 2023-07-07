Меньше всего безбилетников в Нижнем Новгороде выявляется в трамвае №19 и автобусе А-64

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах нижегородские контролеры с начала июля выявили меньше всего безбилетников.
Так, самые дисциплинированные пассажиры Нижнего Новгороде пользуются трамвайным маршрутом №19 и автобусами А-64, А-68, А-16 и А-72.
Чаще всего случаи неоплаты проезда фиксируются на автобусных маршрутах А-3, А-9, А-57.
Отмечается, что на маршрутах электротранспорта выявляется минимальное количество "зайцев".
Ранее сообщалось, что более 400 безбилетников выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне.
Также напомним, что автобус А-90 остается самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде.
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