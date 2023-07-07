Меньше всего безбилетников в Нижнем Новгороде выявляется в трамвае №19 и автобусе А-64 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах нижегородские контролеры с начала июля выявили меньше всего безбилетников.

Так, самые дисциплинированные пассажиры Нижнего Новгороде пользуются трамвайным маршрутом №19 и автобусами А-64, А-68, А-16 и А-72.

Чаще всего случаи неоплаты проезда фиксируются на автобусных маршрутах А-3, А-9, А-57.

Отмечается, что на маршрутах электротранспорта выявляется минимальное количество "зайцев".

Ранее сообщалось, что более 400 безбилетников выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода в июне.

Также напомним, что автобус А-90 остается самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде.