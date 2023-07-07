Семьям с двумя детьми предложили давать статус многодетных Общество

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с идеей признать семьи с двумя детьми многодетными. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, депутат направил соответствующее обращение на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По его словам, в России не так много семей с тремя детьми и больше. По мнению Владислава Даванкова, многие люди с двумя детьми не решаются на третьего из-за того, что не могут в полной мере финансово всех обеспечить.

"Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…" - цитирует РИА "Новости" обращение вице-спикера Госдумы.

Ранее сообщалось, что количество многодетных семей в Нижегородской области с января по апрель 2023 года увеличилось с 28 553 до 29 211. Так, семьей с тремя детьми насчитывается почти 23 тысячи. Более 4 тысяч семей воспитывают четверых детей, свыше 1200 семей - пятерых.

Также напомним, что льготную ипотеку для многодетных в России попросили сделать ещё доступней.