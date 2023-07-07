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Экономика

Нижегородская область в июне сэкономила на торгах 848,1 млн рублей

13 июля 2023 18:22  [83] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в июне сэкономила на торгах 848,1 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в прошедшем месяце в регионе было проведено 165 процедур торгов на общую сумму 12,03 млрд рублей. Средства были сэкономлены на выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (743,9 млн рублей), разработку проектной документации, на проведении проектных и изыскательских работ (32,7 млн рублей). На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 4,2 заявки.

Всего с января по июнь 2023 года экономия по итогам проведенных торгов составила 1,86 млрд рублей. Было проведено 783 процедуры торгов на 28,7 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, 5,3 заявки.

Ранее сообщалось, что поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в I полугодии 2023 года увеличилось на 17,2%.

Также напомним, что регион получил транш бюджетного кредита на ремонт дорог.

В связи этим объем госдолга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июля он составил 132,6 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет торги
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