Программа капитального ремонта в Дзержинске выполнена более чем на 70% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Программа капитального ремонта в Дзержинске выполнена более чем на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году в Дзержинске более 30 видом работ пройдет в 18 домах, в том числе в 17 из них – ремонт кровель, в 16 – ремонт фасадов. На эти цели направлено более 354 млн рублей.

В ходе проверки хода работ глава Дзержинска Иван Носков отметил, что после сильных дождей особое внимание было уделено технологии укладки утеплителя на кровлях. В этих работах нарушений выявлено не было.

В настоящее заканчивается ремонт крыш и фасадов в домах №№26, 30, 30а по улице Октябрьской и в доме №74 по проспекту Ленина.

Уже отремонтированы крыши домов №39 по улице Чапаева, №№13, 15, 11/7 и 7 по улице Гагарина, №24 по проспекту Циолковского.

На других объектах идет замена окон и дверей в подъездах, обустройство входных групп.

Ранее сообщалось, что уже 80 лифтов заменили в Нижегородской области.