Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2023 10:27  [74] Нижегородская телебашня включит спецподсветку в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса 14-15 июля
14 июля 2023 10:04  [76] Нижегородским работодателям рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников СВО
14 июля 2023 09:34  [153] Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
14 июля 2023 08:20  [136] Министерство здравоохранения назвало злоупотребление алкоголем причиной каждого второго самоубийства в РФ
13 июля 2023 18:59  [303] Программа капитального ремонта в Дзержинске выполнена более чем на 70%
13 июля 2023 18:39  [272] Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии квантовых технологий в Нижегородкой области
13 июля 2023 18:03  [251] Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Дальнем Константинове
13 июля 2023 17:38  [253] "Волгаэнерго" отремонтировала 80% теплосетей в поселке Мостоотряд от ранее запланированных
13 июля 2023 17:23  [359] Бумажный кассовый чек с QR-кодом для оплаты проезда введут в метро Нижнего Новгорода
13 июля 2023 16:59  [282] Блогерство хотят признать официальной работой
Общество

Нижегородским работодателям рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников СВО

14 июля 2023 10:04  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Нижегородским работодателям рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников СВО. Соответствующий указ губернатора Нижегородской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, рекомендовано также предоставить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.

Кроме того, для участников СВО, приостановивших трудовой договор, будут установлены ежемесячные выплаты в размере среднемесячной заработной платы.

Ранее сообщалось, что участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Кроме того, участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph