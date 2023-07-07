Нижегородским работодателям рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников СВО Общество

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Нижегородским работодателям рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников СВО. Соответствующий указ губернатора Нижегородской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, рекомендовано также предоставить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.

Кроме того, для участников СВО, приостановивших трудовой договор, будут установлены ежемесячные выплаты в размере среднемесячной заработной платы.

Ранее сообщалось, что участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Кроме того, участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.