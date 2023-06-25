Участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы Общество

Участников специальной военной операции решили поощрять дополнительными баллами при поступлении в российские вузы. В частности, Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за службу в зоне СВО.

Как сообщает телеканал "360" новые методические рекомендации к программам бакалавриата и специалитета содержатся в письме замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева, опубликованном на сайте федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Бонус предполагается предоставлять получат как мобилизованным, так добровольцам и контрактникам. Изменения в правила приёма поручили внести как можно скорее.

Ранее сообщалось, что участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.