Участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы

Участников специальной военной операции решили поощрять дополнительными баллами при поступлении в российские вузы. В частности, Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за службу в зоне СВО.
Как сообщает телеканал "360" новые методические рекомендации к программам бакалавриата и специалитета содержатся в письме замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева, опубликованном на сайте федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Бонус предполагается предоставлять получат как мобилизованным, так добровольцам и контрактникам. Изменения в правила приёма поручили внести как можно скорее.
Ранее сообщалось, что участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.
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