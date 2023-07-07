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Культура и отдых

Церемония закрытия кинофестиваля "Горький fest - 2023" прошла в Нижнем Новгороде 13 июля

14 июля 2023 10:58  [4] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о церемонии закрытия VII кинофестиваля "Горький fest".

Напомним, "Горький fest - 2023" в Нижнем Новгороде прошел с 7 по 13 июля. В этом году главной темой фестиваля стало 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая. А внеконкурсная программа получила название "Не Гайдаем единым": нижегородцы смогли посмотреть в том числе лучшие современные комедии.

К церемонии закрытия присоединился знаменитый режиссер Никита Михалков, которому Глеб Никитин предложил стать наставником кинофестиваля.

"Спасибо всем участникам фестиваля, членам жюри и зрителям! Надеюсь, было интересно и хорошо в Нижнем Новгороде, несмотря на дождливую погоду. Жаль, конечно, что она помешала провести все запланированные показы на открытых площадках. Но все равно программа фестиваля была насыщенной, кроме показов проходили дискуссии, лекции профессионалов", - написал губернатор.

Также на церемонии прошло награждение победителей фестиваля.

Так, приз зрительских симпатий получил режиссер Владимир Головнев за фильм "Опытным путем".

Фильм "Без башни" получил приз от Международного Общества "Рыбаки и охотники". Актер Денис Прытков за роль в фильме "Всё время на свете" был отмечен специальным упоминанием жюри.

За лучшее музыкальное решение был награжден фильм "Роковая клятва", а оператор-постановщик Андрей Егоров и художник-постановщик Сергей Потапов с фильмом "Кукушка" победили в номинации "Лучшее изобразительное решение".

За лучшую драматургию была награждена новелла "Цифровое бессмертие" из документального альманаха "Опытным путём", а фильм "Наследие" получил приз Гильдии кастинг-директоров за лучший актерский ансамбль.

Лучшим режиссером был признан Евгений Николаев с фильмом "Кукушка", а приз за лучшую роль получила Татьяна Владимирова, сыгравшая в фильме "Мать".

Наконец, лучшим фильмом фестиваля признана картина "Наследие" режиссера Романа Михайлова.

Напомним, на церемонии открытия по красной дорожке прошли почётные гости фестиваля: президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Наталья Суханова и депутат ЗСНО Василий Суханов, режиссёр Алексей Учитель, ведущие церемонии - Нонна Гришаева и Вячеслав Чепурченко, а также кинозвёзды - нижегородец Марк Эйдельштейн, Равшана Куркова, Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Анна Невская - и многие другие. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
Кино Фестиваль
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