Работа летнего киноклуба возобновится в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода 15 июля Культура и отдых

Фото: "Заповедные кварталы"

Работа летнего киноклуба возобновится в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода с 15 июля. Об этом сообщают организаторы.

Так, в субботу будет показана шведская черно-белая драма "Персона" 1966 года (режиссёр Ингмара Бергман).

Картина через историю известной актрисы театра рассказывает о поиске смысла жизни, внутренней неустроенности и умении людей понимать друг друга без слов.

Кинопоказы будут проходить по субботам до середины августа в Саду кино на ул. Новой, 22. Начало сеансов - в 19:30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, 15 июля на Нижегородской ярмарке стартует летняя программа.

Также ранее сообщалось, что нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов.