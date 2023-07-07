Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 июля 2023 11:35  [81] Работа летнего киноклуба возобновится в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода 15 июля
14 июля 2023 10:58  [109] Церемония закрытия кинофестиваля "Горький fest - 2023" прошла в Нижнем Новгороде 13 июля
13 июля 2023 16:45  [258] Wink представляет тизер криминальной комедии "Диагноз "Везучая"
12 июля 2023 18:49  [418] Нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов
10 июля 2023 17:51  [704] "ЛУКОЙЛ" поддержал фестиваль "Земляничная поляна"
10 июля 2023 11:48  [648] Показы фильмов фестиваля "Горький fest" перенесли из Летнего кинотеатра на площадку "ИСО800"
09 июля 2023 16:31  [828] Волжский Сабантуй открылся в Автозаводском парке Нижнего Новгорода
09 июля 2023 16:29  [662] Церемония открытия мемориальной доски народному артисту Татарской АССР Рашиту Вагапову прошла в Нижнем Новгороде
07 июля 2023 23:18  [3093] Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
07 июля 2023 14:36  [702] Выступления уличных театров пройдут на Нижегородской ярмарке 8 и 9 июля
Культура и отдых

Работа летнего киноклуба возобновится в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода 15 июля

14 июля 2023 11:35  [81] Культура и отдых

Фото: "Заповедные кварталы"

Работа летнего киноклуба возобновится в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода с 15 июля. Об этом сообщают организаторы.

Так, в субботу будет показана шведская черно-белая драма "Персона" 1966 года (режиссёр Ингмара Бергман).

Картина через историю известной актрисы театра рассказывает о поиске смысла жизни, внутренней неустроенности и умении людей понимать друг друга без слов.

Кинопоказы будут проходить по субботам до середины августа в Саду кино на ул. Новой, 22. Начало сеансов - в 19:30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, 15 июля на Нижегородской ярмарке стартует летняя программа.

Также ранее сообщалось, что нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph