Нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, для нижегородцев и туристов подготовлены мастер-классы, лекции, дискуссии и экскурсии по мастерским.

Так, 13 июля в 18:00 в новом креативном пространстве на улице Большая Покровская, 20Б пройдет артист-ток с художниками студии Radugadesign, которые расскажут о том, как создаются современные дизайн-проекты в сфере мультимедиа, а также покажут свои наработки. Вход свободный.

В галерее Futuro в июле работает художник Алексей Васильев из Калуги. Пообщаться с ним можно будет 14 июля в 18:00 в ЦСИ "Терминал А". Художник расскажет о своем творческом пути, форматах взаимодействия с аудиторией и особенностях работы в арт-резиденции. Вход свободный.

В пространстве "Терминал А" с 16 июля по 3 сентября будет работать выставка "Диконький" Ланы Морозовой. Экспозиция представляет собой оранжерею, наполненную мифическими существами-хранителями.

С 14 по 24 июля в "Терминале А" будут работать Аксинья и Ника Сарычевы из Томска, известные как группа "Малышки 18:22". Здесь 21 июля в 18:00 состоится артист-ток с открытым монтажом, 22 июля в 18:00 откроется их выставка, а 23 июля в 18:00 можно будет посетить мастер-класс "Украшения в технике сибирского шика". Вход на публичные мероприятия свободный.

В галерее 9Б до 8 августа разместится Игорь Поносов – художник, куратор и теоретик уличного искусства, автор книг про уличное искусство в России и странах пост-советского пространства. 16 июля в 17:00 в галерее 9Б пройдет артист-ток, где он расскажет о своей практике как исследователя, куратора и художника, о значимых проектах и ответит на вопросы. Вход свободный.

Узнать подробнее о креативных индустриях Нижегородской области можно на сайте.

Напомним, 15 июля на Нижегородской ярмарке стартует летняя программа.