Уровень обработки ТКО в России по итогам первого полугодия 2023 года составил 52,9% Общество

Фото: РЭО

Уровень обработки и утилизации ТКО в России в регионах РФ по итогам первого полугодия 2023 года составил 52,9% и 12,6% соответственно. Такие данные в рамках реализации федпроекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" озвучил Российский экологический оператор.

Напомним, по итогам 2022 года, согласно уточнённым отчётам, на обработку было направлено 49,9% от массы всех образованных ТКО, а на утилизацию - то есть во вторичный оборот - 11,9%. Причём ключевые показатели федерального проекта по итогам прошлого года достигнуты и даже превышены в несколько раз.

В РЭО подчеркнули, что таких показателей удалось достичь благодаря созданию новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО.

Как уточняет телеканал "360", РЭО создан по Указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача публично-правовой компании - сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России в рамках нацпроекта "Экология". Это необходимо для того, чтобы к 2030 году сократить объёмы захоронения ТКО до 50%, а также повысить сортировку ТКО до 100% - и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.

Ранее сообщалось, что РЭО будет финансировать предприятия по переработке вторсырья.

Напомним также, что Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по обращению с отходами.