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Общество

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по обращению с отходами

09 декабря 2022 10:28  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге", составляемым правительством РФ и ППК РЭО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывалось строительство и достаточность инфраструктуры, охват раздельным сбором мусора, показатели обработки и утилизации, разъяснительная работа с гражданами и многие другие параметры.

Первое и второе место в "Зеленом рейтинге" заняли Московская область и Москва, а третье - Нижегородская область.

Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе продолжается закупка контейнеров, оборудование площадок и ликвидация несанкционированных свалок.

Также губернатор напомнил, что сейчас готовятся проекты нового полигона в Арзамасском районе и экотехнопарка в Дзержинске.

Напомним, что в 2021 году Нижегородская область также вошла в тройку лидеров "Зеленого рейтинга".

Ранее сообщалось, что регион выполнил план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов.

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Теги:
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