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Общество

РЭО будет финансировать предприятия по переработке вторсырья

04 июля 2023 09:03  [160] Общество

Фото: телеканал "360"

В соответствии с Постановлением правительства РФ в Устав Российского экологического оператора вносятся изменения, благодаря которым которым функции и полномочия компании расширены. Теперь РЭО сможет самостоятельно финансировать предприятия по переработке вторсырья. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, изменения позволят РЭО поддержать ещё больше проектов, направленных на ввод в эксплуатацию мощностей по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторсырья по принципам экономики замкнутого цикла.

В частности, компания сможет организовывать и финансировать инвестпроекты, включая разработку проектно-сметной документации, а также работы по строительству, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятельности как в области обращения с ТКО, так и со вторичными ресурсами

Если ранее цели деятельности публично-правовой компании касались только твёрдых коммунальных отходов, то теперь - всех отходов, пригодных для дальнейшей утилизации, отметили в РЭО.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

Напомним, что Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по обращению с отходами.

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Теги:
Инвестиции ТКО Экология
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