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Бизнес

Нижегородская делегация провела более 1,5 тысячи бизнес-встреч и переговоров на выставке "Иннопром-2023"

14 июля 2023 18:11  [63] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская делегация провела более 1,5 тысячи бизнес-встреч и переговоров на выставке "Иннопром-2023". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе выставки было представлено более 60 нижегородских передовых разработок.

Также прошла презентация агрегатора промышленных мощностей "Станкофонда" Минпрома Нижегородской области, а стенд региона был отмечен за самый креативный подход к оформлению экспозиции.

Как рассказал замгубернатора Андрей Саносян, около 300 переговоров было проведено непосредственно на стенде региона. С нижегородской продукцией ознакомились делегации 15 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Всего экспонаты оценили около 40 тысяч гостей выставки.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в ходе "Иннопрома" нижегородские организации заключили 14 документов, предполагающих сотрудничество при реализации различных проектов.

Напомним, свою продукцию на "Иннопром-2023" представили более 30 нижегородских компаний. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла первое место в номинации "Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития", а также вошла в десятку лучших регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах РФ. Награда была вручена в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

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Теги:
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