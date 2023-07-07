Длина квантовой сети РЖД по итогам 2023 года достигнет 2,5 тыс. км Экономика

На Форуме будущих технологий в Москве провели заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты "Квантовые коммуникации", сообщается в официальном новостном телеграм-канале РЖД.

"Вчера мы получили высокую оценку эффективности нашей с вами работы от Президента России Владимира Путина — это коллективный результат всех участников, которые "вписаны" в нашу дорожную карту. Мы оцениваем рост в отрасли квантовых коммуникаций как взрывной и наша задача сейчас — правильно выстраивать систему координации, для того чтобы эффективно поддерживать все процессы", — обратился к участникам комитета глава РЖД Олег Белозёров.

Замглавы РЖД Анатолий Храмцов рассказал о развитии инфраструктуры квантовых сетей.

На данный момент уже созданы сегменты магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород. Общая протяженность — 1 147 км.

В 2023 году предполагается создание новых участков:

Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону

Нижний Новгород – Арзамас – Казань

По итогам 2023 года будет достигнут основной целевой показатель дорожной карты по общей протяжённости магистральной квантовой сети в России в 2500 км.