Длина квантовой сети РЖД по итогам 2023 года достигнет 2,5 тыс. км

На Форуме будущих технологий в Москве провели заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты "Квантовые коммуникации", сообщается в официальном новостном телеграм-канале РЖД.
"Вчера мы получили высокую оценку эффективности нашей с вами работы от Президента России Владимира Путина — это коллективный результат всех участников, которые "вписаны" в нашу дорожную карту. Мы оцениваем рост в отрасли квантовых коммуникаций как взрывной и наша задача сейчас — правильно выстраивать систему координации, для того чтобы эффективно поддерживать все процессы", — обратился к участникам комитета глава РЖД Олег Белозёров.
Замглавы РЖД Анатолий Храмцов рассказал о развитии инфраструктуры квантовых сетей.
На данный момент уже созданы сегменты магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород. Общая протяженность — 1 147 км.
В 2023 году предполагается создание новых участков:
Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону
Нижний Новгород – Арзамас – Казань
По итогам 2023 года будет достигнут основной целевой показатель дорожной карты по общей протяжённости магистральной квантовой сети в России в 2500 км.
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