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Общество

Городец и Плёс стали городами-побратимами

17 июля 2023 09:56  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский Городец и ивановский Плёс стали городами-побратимами. Свои подписи под соответствующим соглашением поставили глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров и председатель совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов.

Мероприятие было приурочено ко Дню города Плёса, который отмечается 16 июля. В торжественной церемонии приняли участие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, в рамках соглашения города будут развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Также соглашение о сотрудничестве в развитии культуры и искусства заключили Нижегородский государственный художественный музей и Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Александр Мудров подчеркнул, что оба города имеют богатую историю и большой туристический потенциал. Поэтому совместные проекты позволят не только продвигать Городец и Плёс на общероссийском уровне, но и по-новому открыть их для жителей Нижегородской и Ивановской областей.

Тимербулат Каримов добавил, что с этого момента начинается большая дружба, основанная на важных ценностях: традиционных ценностях и ценностях традиций.

"Я очень надеюсь, что теперь, когда мы стали побратимами с городом Городцом, когда наши музеи будут дружить более осознанно, мы начнём большой путь в деле укрепления, расширения и улучшения туристических продуктов, туристического потока", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма.

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