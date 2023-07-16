Городец и Плёс стали городами-побратимами

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Нижегородский Городец и ивановский Плёс стали городами-побратимами. Свои подписи под соответствующим соглашением поставили глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров и председатель совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов.
Мероприятие было приурочено ко Дню города Плёса, который отмечается 16 июля. В торжественной церемонии приняли участие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф.
Как рассказали в пресс-службе облправительства, в рамках соглашения города будут развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.
Также соглашение о сотрудничестве в развитии культуры и искусства заключили Нижегородский государственный художественный музей и Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Александр Мудров подчеркнул, что оба города имеют богатую историю и большой туристический потенциал. Поэтому совместные проекты позволят не только продвигать Городец и Плёс на общероссийском уровне, но и по-новому открыть их для жителей Нижегородской и Ивановской областей.
Тимербулат Каримов добавил, что с этого момента начинается большая дружба, основанная на важных ценностях: традиционных ценностях и ценностях традиций.
"Я очень надеюсь, что теперь, когда мы стали побратимами с городом Городцом, когда наши музеи будут дружить более осознанно, мы начнём большой путь в деле укрепления, расширения и улучшения туристических продуктов, туристического потока", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма.
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