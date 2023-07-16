Конференция Федерального дорожного агентства РФ прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Конференция Федерального дорожного агентства РФ "Дорога как услуга: комплексный подход к содержанию опорной сети и развитию сопутствующих сервисов" прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ходе мероприятия замгубернатора Сергей Морозов выразил уверенность, что развитие опорной сети дорог, в том числе запуск движения по новой федеральной трассе М-12, станет стимулом к дополнительному развитию Нижегородской области как крупного транспортного узла, а также даст толчок росту региональной экономики и продвижению туристического потенциала.

Дорожная сеть Нижегородской области включает в себя транзитные артерии, соединяющие регион с восемью субъектами РФ. Протяженности сети нижегородских дорог составляет 33,4 тысячи км, из которых 577 км – дороги федерального значения.

Протяженность дорог, связывающих региональные и районные центра, а также точки экономического роста, составляет 1 007 км, из которых в нормативном состоянии находится 643 км. Планируется, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" к 2027 году показатель нормативного состояния этих дорог будет составлять не менее 85%.

Сергей Морозов отметил, что за время реализации нацпроекта в Нижегородской области отремонтировали более 4 000 км дорог. В этом году планируется отремонтировать более 1 000 км.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на ремонт дорог.

Также напомним, что нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области.