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Общество

Конференция Федерального дорожного агентства РФ прошла в Нижнем Новгороде

17 июля 2023 13:30  [83] Общество

Фото: Александр Воложанин

Конференция Федерального дорожного агентства РФ "Дорога как услуга: комплексный подход к содержанию опорной сети и развитию сопутствующих сервисов" прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ходе мероприятия замгубернатора Сергей Морозов выразил уверенность, что развитие опорной сети дорог, в том числе запуск движения по новой федеральной трассе М-12, станет стимулом к дополнительному развитию Нижегородской области как крупного транспортного узла, а также даст толчок росту региональной экономики и продвижению туристического потенциала. 

Дорожная сеть Нижегородской области включает в себя транзитные артерии, соединяющие регион с восемью субъектами РФ. Протяженности сети нижегородских дорог составляет 33,4 тысячи км, из которых 577 км – дороги федерального значения.

Протяженность дорог, связывающих региональные и районные центра, а также точки экономического роста, составляет 1 007 км, из которых в нормативном состоянии находится 643 км. Планируется, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" к 2027 году показатель нормативного состояния этих дорог будет составлять не менее 85%.

Сергей Морозов отметил, что за время реализации нацпроекта в Нижегородской области отремонтировали более 4 000 км дорог. В этом году планируется отремонтировать более 1 000 км. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на ремонт дорог.

Также напомним, что нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области.

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Теги:
Дороги
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