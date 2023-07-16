Выдача грантов на новые разработки в сфере IT приостановлена в России Общество

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Минцифры временно приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Процесс будет возобновлён в сентябре, проинформировала пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, в это время будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников Российского фонда развития информтехнологий - основного оператора грантов. Также планируется обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов.

Это будет сделано для того, чтобы полностью исключить влияние сотрудников Минцифры и обеспечить прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации таких проектов

При этом будет проведён аудит по выданным в 2022-2023 годах грантам - и те проекты, по которым есть сомнения, будут отменены.

Как сообщает сообщает телеканал "360", для решения всех указанных задач ведомство создаст комиссию по проверке. Её возглавит глава Минцифры Максут Шадаев, а во состав войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в IT-сфере и экспертных организаций.

Министр готов лично рассмотреть все жалобы и предложения: их можно присылать на e-mail: m.shadaev@digital.gov.ru

Результаты анализа и аудита проектов будут обнародованы после окончания работы.