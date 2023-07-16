Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2023 15:24  [42] Региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России
17 июля 2023 14:26  [87] Выдача грантов на новые разработки в сфере IT приостановлена в России
17 июля 2023 13:30  [159] Конференция Федерального дорожного агентства РФ прошла в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 12:18  [188] Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 12:06  [176] Многофункциональные социальные центры хотят создать в Нижегородской области
17 июля 2023 12:02  [191] Разворотную площадку автобусов Т-24 и Т-65 перенесут после обращений нижегородцев
17 июля 2023 11:43  [159] Почти 145 сотрудников "Автобана" работают на 5 этапе скоростной автомагистрали М-12
17 июля 2023 11:27  [222] Третий случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Нижегородской области
17 июля 2023 11:12  [149] Умеренно тёплая погода с дождями установится в Нижегородской области на этой неделе
17 июля 2023 10:49  [167] Нижегородские студенческие отряды начали работу на стройке "Мирный атом – НЦФМ"
Общество

Выдача грантов на новые разработки в сфере IT приостановлена в России

17 июля 2023 14:26  [87] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Минцифры временно приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Процесс будет возобновлён в сентябре, проинформировала пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, в это время будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников Российского фонда развития информтехнологий - основного оператора грантов. Также планируется обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов.

Это будет сделано для того, чтобы полностью исключить влияние сотрудников Минцифры и обеспечить прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации таких проектов

При этом будет проведён аудит по выданным в 2022-2023 годах грантам - и те проекты, по которым есть сомнения, будут отменены.

Как сообщает сообщает телеканал "360", для решения всех указанных задач ведомство создаст комиссию по проверке. Её возглавит глава Минцифры Максут Шадаев, а во состав войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в IT-сфере и экспертных организаций.

Министр готов лично рассмотреть все жалобы и предложения: их можно присылать на e-mail: m.shadaev@digital.gov.ru

Результаты анализа и аудита проектов будут обнародованы после окончания работы.

Ранее сообщалось, что компании Нижегородской области, внедряющие отечественные решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), могут в 2023 году принять участие в конкурсе на получение грантов от фонда "Сколково".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Гранты Минцифры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph