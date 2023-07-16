Пространство вокруг озера Вторчермета благоустроили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Пространство вокруг озера Вторчермета благоустроили в Нижнем Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на ранее "дикой" территории были обустроены различные зоны отдыха и активности.

Так, для пляжного отдыха рядом с водоемом были установлены шезлонги и завезен новый песок.

Также у озера оборудованы детская и спортивная площадки, установлены скамейки, качели и стулья. Обновлены освещения и проложены новые дорожки.

Кроме того, было проведено дополнительное озеленение. Здесь высадили около 60 деревьев и более 500 кустарников.

"Теперь давайте вместе сохраним этот памятник природы своим бережным отношением к его новому облику", - обратился Юрий Шалабаев к горожанам.

Ранее сообщалось, что сквер у Центра детского творчества на улице Коминтерна благоустроили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.