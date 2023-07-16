Роспотребнадзор по Нижегородской области усилил санитарно-карантинный контроль из-за неизвестной болезни в Египте Общество

Фото: Управление Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по Нижегородской области усилил санитарно-карантинный контроль из-за неизвестной болезни в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, неизвестное заболевание, симптомы которого схожи с лихорадкой денге, было выявлено в провинции Кена в 600 км к югу от Каира.

Для исключения рисков завоза нижегородский Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".

Нижегородцам, планирующим отдых в Египте, рекомендуется носить закрытую одежду, использовать средства, отпугивающие насекомых, а также засетчивать окна и двери в помещениях.

В случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о своей поездке.

Напомним, из Нижнего Новгорода осуществляются регулярные авиарейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

СПРАВКА:

Лихорадка денге — вирусная инфекция, вызываемая вирусом денге (DENV) и передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах.

Симптомы: высокая температура, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь.