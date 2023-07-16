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Общество

Тарифы на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля 2024 года

17 июля 2023 16:09  [106] Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о повышении регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2024 года. Согласно опубликованному приказу ведомства, тарифы планируют увеличить на 8% для промышленных предприятий и населения России. Об этом сообщает телеканал "360".

Кроме того, в документе говорится, что в начале июля 2025 года тарифы повысят ещё на 8%.

Приказом утверждены оптовые цены в качестве предельных минимальных и максимальных уровней стоимости топлива для продажи. Для каждого региона установлен свой показатель.

В частности, для Нижегородской области с 1 июля 2024 года минимальная оптовая цена за 1000 куб.м газа составит 5738 рублей, максимальная — 5843 рубля; с 1 июля 2025 года - 6197 и 6310 рублей соответственно.

Напомним, в последний раз цены на газ повышались 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5%. Новая тарификация станет плановой.

Согласно информации, дополнительные средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов.

Напомним, программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области. В уточнённую программу вошло проектирование и строительство около 300 объектов газоснабжения общей протяжённостью почти 1 950 км. Изначально было запланировано строительство 26 объектов. Актуализация программы позволит газифицировать 186 населённых пунктов в 32 муниципальных образованиях.

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Теги:
Газоснабжение ЖКХ ФАС
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