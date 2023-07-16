"ФСК Регион" инвестирует в застройку Черниговской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

"ФСК Регион" инвестирует в застройку Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, девелопер приобрел акции АО "Черниговской набережной" и при поддержке правительства Нижегородской области планирует реализовать проект общей площадью застройки более 100 тысяч кв.м.

На улице Черниговской планируется построить детский сад и начальную школу, обустроить парковые и прогулочные зоны, бизнес-центр, а также возвести жилье уровня "комфорт" и "бизнес".

Кроме того, здесь будет восстановлена транспортная и инженерная инфраструктура, реконструирован ОКН регионального значения "Городская водопроводная станция".

Ранее представители девелоперской группы компаний "GloraX" и архитектурного бюро "Остоженка" рассказали журналистам о планах по обновлению Черниговской улицы в Нижнем Новгороде.