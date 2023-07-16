Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2023 18:45  [82] "ФСК Регион" инвестирует в застройку Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 18:20  [102] Нижегородские социальные участковые стали участниками проекта "Дружим книгами" от Дома народного единства
17 июля 2023 17:32  [115] Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта
17 июля 2023 16:18  [384] Новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области
17 июля 2023 16:09  [158] Тарифы на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля 2024 года
17 июля 2023 15:57  [249] Роспотребнадзор по Нижегородской области усилил санитарно-карантинный контроль из-за неизвестной болезни в Египте
17 июля 2023 15:40  [169] Пространство вокруг озера Вторчермета благоустроили в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 15:24  [170] Региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России
17 июля 2023 14:26  [204] Выдача грантов на новые разработки в сфере IT приостановлена в России
17 июля 2023 13:30  [223] Конференция Федерального дорожного агентства РФ прошла в Нижнем Новгороде
Общество

"ФСК Регион" инвестирует в застройку Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

17 июля 2023 18:45  [82] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

"ФСК Регион" инвестирует в застройку Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, девелопер приобрел акции АО "Черниговской набережной" и при поддержке правительства Нижегородской области планирует реализовать проект общей площадью застройки более 100 тысяч кв.м.

На улице Черниговской планируется построить детский сад и начальную школу, обустроить парковые и прогулочные зоны, бизнес-центр, а также возвести жилье уровня "комфорт" и "бизнес".

Кроме того, здесь будет восстановлена транспортная и инженерная инфраструктура, реконструирован ОКН регионального значения "Городская водопроводная станция".

Ранее представители девелоперской группы компаний "GloraX" и архитектурного бюро "Остоженка" рассказали журналистам о планах по обновлению Черниговской улицы в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph