Сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Сквер на проспекте Кораблестроителей вдоль домов № 22-36 в Сормовском районе благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, площадь пространства составляет 22 тысячи кв. м.

В сквере были установлены игровые и спортивные элементы для детей разных возрастов, качели и лавочки.

Также было проведено дополнительное озеленение, обновлены система освещения и дорожки.

Кроме того, по всей протяженности сквера сделана велодорожка. Она располагается рядом с велодорожками в Светлоярском парке и на улице 70 лет Октября.

"Для любителей покататься по красивым местам, не выезжая при этом за пределы своего района, - самое то!" - отметил Юрий Шалабаев.

Всего в Нижнем Новгороде в 2023 году по программе ФКГС благоустроено уже 17 пространств.

Ранее сообщалось, что пространство вокруг озера Вторчермета благоустроили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.