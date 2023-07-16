Двое нижегородцев пострадали от укусов змей с начала лета Общество

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Двое нижегородцев пострадали от укусов змей с начала лета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, пострадавшие от укусов пресмыкающихся обратились в Нижегородский токсикологический центр, действующий на базе Городской больницы №33 Нижнего Новгорода.

Отмечается, что они уже прошли лечение в стационаре и после выздоровления были отпущены домой.

Напомним, в 2022 году жертвами нападений змей стали 10 жителей Нижегородской области.

Ранее главный внештатный специалист-токсиколог министерства здравоохранения Нижегородской области Светлана Мудрова рассказала о важности обращения за медицинской помощью в случае укуса змеи. Она отметила, что в этом году первой жертвой нападения стала женщина из Городецкого района, которую гадюка укусила в огороде.

Также ученые рассказали, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше.