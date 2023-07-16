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Общество

Благоустройство набережной Волги в районе Городца выполнена на 95%

18 июля 2023 15:49  [39] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Благоустройство набережной Волги в районе Городца выполнена на 95%. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Городецкого района.

Согласно информации, работы в рамках второй очереди берегоукрепления проводит ООО "СК ПромстройНН". На благоустройство выделено 272,5 млн рублей.

На данный момент на берегу Волги уже установлен 400-метровый железобетонный каркас, установлены лестницы, водосборники и площадки.

Сейчас идет обустройство пешеходной дорожки из брусчатки, системы освещения и газонов.

Планируется, что на территории появятся летнее кафе для детей и взрослых и торговые лавки.

Напомним, в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Городце будет укреплено 385 метров береговой линии.

Также ранее сообщалось, что более 19 млн рублей на благоустройство поступило в Городец от договоров "Содружество".

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Теги:
Благоустройство Городец
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