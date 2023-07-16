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Бизнес

Владелец брендов Zewa, Libero и Libresse продал российский бизнес

18 июля 2023 10:22  [107] Бизнес

Фото: с сайта essity.com

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity заявил о продаже своего бизнеса в России. Компании принадлежат бренды Libresse, Tena, Libero, Tork и Zewa.

О своих планах уйти из России компания заявила ещё в апреле 2022 года.

Как сообщает телеканал "360", сумма сделки составила около 10,6 млрд рублей, а новым владельцем российского бизнеса стало московское ООО "Новые технологии".

Согласно информации, компании принадлежали фабрики в Ленинградской области, где производились товары под брендами Zewa и Tork, а также два производства в Тульской области — там делали подгузники Libero и гигиенические товары Libresse.

Ранее сообщалось, что свой бизнес в России продал немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG, производитель чистящих и моющих средств, косметики, средств личной гигиены и клеевых материалов. Кроме того, производитель табачной продукции British American Tobacco планирует продажу своего бизнеса на территории России и Белоруссии до конца 2023 года.

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