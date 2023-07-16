Более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!". Об этом сообщили в районной администрации.

Так, ремонт уже завершили на улице Авторской и на проезде от улицы Некрасова до улицы Калининградской работы.

Сейчас укладка асфальта идет на улице Красный Перекоп, а в ближайшее время работы начнутся на улицах Стригинская и Отечественная.

На реализацию проектов Автозаводского района, победивших в голосовании проекта "Вам решать!", выделено более 53,5 млн рублей. На эти средства, помимо ремонта дорог, на территории восьми школ будут оборудованы спортивные площадки и беговые дорожки.

Замдиректора подрядной организации Карен Баласанов отметил, что гарантийный срок на все работы составляет пять лет.

"Но работы выполняем так, чтобы не возвращаться по гарантии, применяем очень качественные и износостойкие материалы", - сказал он.

Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

Всего в Нижегородской области в 2023 по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов, из них 77 - в Нижнем Новгороде.