Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2023 18:27  [31] Россияне получат бессрочное право на кредитные каникулы
18 июля 2023 18:22  [38] Более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!"
18 июля 2023 18:14  [44] Волонтерский проект по развитию донорства в рамках федеральной акции "Код донора. Наставничество" стартовал в Нижегородской области
18 июля 2023 17:15  [97] Эксперты стратсессии в Городецком муниципальном округе предложили вернуть профобразование в школы
18 июля 2023 16:54  [117] Маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута
18 июля 2023 16:27  [117] HeadHunter, "Циан" и "Авито" будут интегрированы с "Госуслугами" для безопасности пользователей
18 июля 2023 16:14  [140] Депутаты ЗСНО выступили за мораторий на закон о побочных продуктах животноводства
18 июля 2023 15:58  [140] Реализация проекта "Моя карьера с Единой Россией" стартовала в Нижегородской области
18 июля 2023 15:49  [163] Благоустройство набережной Волги в районе Городца выполнено на 95%
18 июля 2023 15:01  [147] Стратсессия по обновлению стратегии развития Нижегородской области прошла в Сергачском районе
Общество

Более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!"

18 июля 2023 18:22  [38] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!". Об этом сообщили в районной администрации.

Так, ремонт уже завершили на улице Авторской и на проезде от улицы Некрасова до улицы Калининградской работы.

Сейчас укладка асфальта идет на улице Красный Перекоп, а в ближайшее время работы начнутся на улицах Стригинская и Отечественная. 

На реализацию проектов Автозаводского района, победивших в голосовании проекта "Вам решать!", выделено более 53,5 млн рублей. На эти средства, помимо ремонта дорог, на территории восьми школ будут оборудованы спортивные площадки и беговые дорожки.

Замдиректора подрядной организации Карен Баласанов отметил, что гарантийный срок на все работы составляет пять лет.

"Но работы выполняем так, чтобы не возвращаться по гарантии, применяем очень качественные и износостойкие материалы", - сказал он.

Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

Всего в Нижегородской области в 2023 по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов, из них 77 - в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Вам решать! Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph