Дороги к спортивным объектам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дороги к спортивным объектам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" до конца сентября 2023 года. Об этом сообщили в региональном ГУАД.

Всего запланировано отремонтировать 19 участков дорог в 16 муниципалитетах: Арзамасе, Дзержинске, Шахунье, Чкаловске, на Бору, а также в Балахнинском, Большеболдинском, Володарском, Городецком, Ковернинском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Сергачском, Тонкинском и Уренском районах.

В ГУАД рассказали, что общая протяжённость запланированных к ремонту участков составляет 84,7 км. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 1,46 млрд рублей.

Как заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, всего в России по нацпроекту БКД будет обновлено более 600 км дорог, ведущих к спортобъектам. В настоящее время ведутся работы уже на большей части из них.

"В своей части делаем всё, чтобы поддержать интерес к спорту, чтобы он был массовым, доступным и востребованным россиянами", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что в рамках БКД в текущем году будет отремонтировано, реконструировано и построено порядка 18 тысяч км дорог по всей стране, что позволит том числе повысить транспортную доступность жилых районов и важных инфраструктурных объектов.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" направлен, прежде всего, на повышение безопасности дорожного движения, именно поэтому работы ведутся комплексно: помимо ремонта самой дороги проводится обустройство пешеходных переходов, устанавливаются светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что около 1000 км дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году по нацпроекту БКД, включая больше 180 км дорог к больницам.

Напомним, что по итогам 2022 года Нижегородская область третий год подряд стала одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД.