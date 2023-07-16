Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 июля 2023 09:53  [63] Дороги к спортивным объектам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту в 2023 году
19 июля 2023 09:18  [103] "Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся циклоном
18 июля 2023 18:38  [274] Нижегородские приставы взыскали 6,5 млн рублей после ограничения в пользовании водительскими правами
18 июля 2023 18:27  [265] Россияне получат бессрочное право на кредитные каникулы
18 июля 2023 18:22  [284] Более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!"
18 июля 2023 18:14  [255] Волонтерский проект по развитию донорства в рамках федеральной акции "Код донора. Наставничество" стартовал в Нижегородской области
18 июля 2023 17:15  [233] Эксперты стратсессии в Городецком муниципальном округе предложили вернуть профобразование в школы
18 июля 2023 16:54  [267] Маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута
18 июля 2023 16:27  [289] HeadHunter, "Циан" и "Авито" будут интегрированы с "Госуслугами" для безопасности пользователей
18 июля 2023 16:14  [398] Депутаты ЗСНО выступили за мораторий на закон о побочных продуктах животноводства
Общество

Дороги к спортивным объектам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту в 2023 году

19 июля 2023 09:53  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дороги к спортивным объектам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" до конца сентября 2023 года. Об этом сообщили в региональном ГУАД.

Всего запланировано отремонтировать 19 участков дорог в 16 муниципалитетах: Арзамасе, Дзержинске, Шахунье, Чкаловске, на Бору, а также в Балахнинском, Большеболдинском, Володарском, Городецком, Ковернинском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Сергачском, Тонкинском и Уренском районах.

В ГУАД рассказали, что общая протяжённость запланированных к ремонту участков составляет 84,7 км. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 1,46 млрд рублей.

Как заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, всего в России по нацпроекту БКД будет обновлено более 600 км дорог, ведущих к спортобъектам. В настоящее время ведутся работы уже на большей части из них.

"В своей части делаем всё, чтобы поддержать интерес к спорту, чтобы он был массовым, доступным и востребованным россиянами", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что в рамках БКД в текущем году будет отремонтировано, реконструировано и построено порядка 18 тысяч км дорог по всей стране, что позволит том числе повысить транспортную доступность жилых районов и важных инфраструктурных объектов.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" направлен, прежде всего, на повышение безопасности дорожного движения, именно поэтому работы ведутся комплексно: помимо ремонта самой дороги проводится обустройство пешеходных переходов, устанавливаются светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что около 1000 км дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году по нацпроекту БКД, включая больше 180 км дорог к больницам.

Напомним, что по итогам 2022 года Нижегородская область третий год подряд стала одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БКД Дороги Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph