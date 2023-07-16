Запрет на парковку около катера "Герой" вводится на Нижне-Волжской набережной до 24 июля

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В Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной вводятся временные ограничения на парковку и движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
В частности, движение транспорта будет запрещено на автомобильных парковках, расположенных слева и справа от катера "Герой" под Чкаловской лестницей.
Ограничения будут действовать с 00:01 20 июля до 21:00 24 июля, добавили в департаменте.
Транспортные изменения связаны с проведением заплыва X-WATERS Volga 2023: на набережной возле катера "Герой" разместится финишный городок мероприятия.
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