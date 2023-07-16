Заплыв X-WATERS Volga 2023 состоится в Нижнем Новгороде 23 июля Спорт

Около 2 тысяч спортсменов со всей России 23 июля переплывут Волгу в Нижнем Новгороде в рамках главных российских соревнований на открытой воде X-WATERS Volga 2023.

Заплыв, который пройдёт в столице Приволжья уже в седьмой раз, продолжит серию X-WATERS World Championship 2023.

Пловцам предстоит преодолеть одну из трёх дистанций - 1 км, 3 км или 5 км - с пересечением Волги. Старт каждой дистанции будет организован из разных точек, а финишируют все участники возле катера "Герой": там будет развёрнута площадка для болельщиков.

Расписание мероприятия:

8:00 – открытие стартового городка X-WATERS Volga возле катера "Герой";

10:00 - Парад команд и клубов;

12:00 - церемония открытия;

12:10 – отправление трансфера на старт 5 км;

13:00 – старт дистанции 5 км;

13:10 – отправление трансфера на старт 3 км;

14:30 – отправление трансфера на старт 1 км;

14:45 – старт дистанции 3 км;

16:15 – старт дистанции 1 км;

17:00 Концерт группы СHKALOV;

18:00 Церемония закрытия и награждение участников;

19:30 Вечеринка для пловцов в фуд-молле “Порт”.

X-WATERS - крупнейшая международная плавательная серия. Её родиной является именно Нижний Новгород. Ежегодно в рамках серии стартуют 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира.

Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться на участие можно на сайте X-Waters Volga.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях приняли участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который преодолел 5 км, а также депутат ЗСНО Андрей Тарасов, проплывший дистанцию 1 км.